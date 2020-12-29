Катя Осадчая показала, как проводит застолья дома

Новогодние праздники уже совсем близко, поэтому время встреч с близкими и теплых разговоров в больших компаниях настало. Катя Осадчая уже успела нарядить елку с мужем и младшим сыном, теперь же она встречает гостей у себя дома, радуя их вкусностями.





На своей странице в Instagram телеведущая поделилась снимком, на котором предстала перед поклонниками в украинском образе, без макияжа и с собранными волосами. Звезда несла зажаренную утку и картофель на стол, за которым ее ждали друзья и кумовья.





Катя Осадчая появилась в новой публикации в традиционном наряде от дизайнера Юлии Магдич, стоимость которого ровняется 1420 долларов (более 40 тыс. гривен). Вышиванку знаменитость дополнила атласным бантом на гульке сзади.





Перші святкові застілля.Тепер треба терміново винайти рецепт, як їсти і не гладшати,

прокомментировала публикацию звезда.











