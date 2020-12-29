Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.58
USD
28.23
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 декабря 20, 12:45
Катя Осадчая показала, как проводит застолья дома
Катя Осадчая
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Телеведущая предстала с платье за 40 тысяч гривен.
Новогодние праздники уже совсем близко, поэтому время встреч с близкими и теплых разговоров в больших компаниях настало. Катя Осадчая уже успела нарядить елку с мужем и младшим сыном, теперь же она встречает гостей у себя дома, радуя их вкусностями.

На своей странице в Instagram телеведущая поделилась снимком, на котором предстала перед поклонниками в украинском образе, без макияжа и с собранными волосами. Звезда несла зажаренную утку и картофель на стол, за которым ее ждали друзья и кумовья. 

Катя Осадчая появилась в новой публикации в традиционном наряде от дизайнера Юлии Магдич, стоимость которого ровняется 1420 долларов (более 40 тыс. гривен). Вышиванку знаменитость дополнила атласным бантом на гульке сзади.

Перші святкові застілля.Тепер треба терміново винайти рецепт, як їсти і не гладшати,
прокомментировала публикацию звезда.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Катя Осадчая похвасталась шикарной фигурой в бикини
Катя Осадчая похвасталась снимками с отдыха (ФОТО)
Осадчая и Горбунов отпраздновали день рождения сына Ивана
Ведущая вышла в эфир в прозрачном платье без белья. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
При загадочных обстоятельствах умер продюсер Игры престолов
noimageДевушки Джуда Лоу: самые известные романы актера
noimageАктриса Эмма Робертс стала мамой
Лента новостей