При загадочных обстоятельствах умер продюсер Игры престолов

16 декабря Линь Ци попал в больницу, так как плохо себя чувствовал. После обследование медики и вынесли предположение, что мужчину отравили, так как в его крови были найдены следы яда. Увы, спасти кинопродюсера не удалось. Вероятно, яд ему подмешали в чай.





По факту отравления правоохранители возбудили уголовное дело и начали расследование. Главный подозреваемый – его коллега Сю Ляо. Его уже задержали, для дальнейшего расследования.





Линь Ци - основатель студии Yoozoo Games и владелец контрольного пакета акций компании. Также, Ци был продюсером «Игры престолов» и сопродюсером будущего проекта от Netflix «Проблема трех тел».



