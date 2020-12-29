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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 декабря 20, 13:01
При загадочных обстоятельствах умер продюсер Игры престолов
Линь Ци
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25 декабря при странных обстоятельствах скончался продюсер «Игры престолов» и основатель игровой студии Yoozoo Games Линь Ци. Мужчине было всего 39 лет.
16 декабря Линь Ци попал в больницу, так как плохо себя чувствовал. После обследование медики и вынесли предположение, что мужчину отравили, так как в его крови были найдены следы яда. Увы, спасти кинопродюсера не удалось. Вероятно, яд ему подмешали в чай.

По факту отравления правоохранители возбудили уголовное дело и начали расследование. Главный подозреваемый – его коллега Сю Ляо. Его уже задержали, для дальнейшего расследования. 

Линь Ци - основатель студии Yoozoo Games и владелец контрольного пакета акций компании. Также, Ци был продюсером «Игры престолов» и сопродюсером будущего проекта от Netflix «Проблема трех тел».

Источник: https://telegraf.com.ua/
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