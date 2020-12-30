Певица Билли Айлиш лишилась сразу 100 тысяч подписчиков

Фолловеры начали отписываться после того, как 19-летняя обладательница пяти премий «Грэмми» опубликовала в соцсети «неприличные картинки».





Айлиш приняла участие в вирусном челендже, где звезды выставляют фотографии, о которых их просят фолловеры. Билли попросили поделиться рисунком, которым она гордится, а также фоном на экране блокировки ее телефона — как оказалось, обе картинки включали изображения обнаженных женщин. У многих это вызвало негодование, и началась массовая отписка. Впрочем, на общем фоне потери Билли не особенно заметны. Армия ее подписчиков насчитывает 73 миллиона человек. Сама Билли отреагировала на отписки, отметив: «Смешно, вы ведете себя, как дети, прямо не могу поверить».



