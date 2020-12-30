Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.72
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 декабря 20, 13:03
Певица Билли Айлиш лишилась сразу 100 тысяч подписчиков
Билли Айлиш
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Американская певица Билли Айлиш менее, чем за один час лишилась 100 тысяч своих подписчиков в Instagram.
Фолловеры начали отписываться после того, как 19-летняя обладательница пяти премий «Грэмми» опубликовала в соцсети «неприличные картинки».

Айлиш приняла участие в вирусном челендже, где звезды выставляют фотографии, о которых их просят фолловеры. Билли попросили поделиться рисунком, которым она гордится, а также фоном на экране блокировки ее телефона — как оказалось, обе картинки включали изображения обнаженных женщин. У многих это вызвало негодование, и началась массовая отписка. Впрочем, на общем фоне потери Билли не особенно заметны. Армия ее подписчиков насчитывает 73 миллиона человек. Сама Билли отреагировала на отписки, отметив: «Смешно, вы ведете себя, как дети, прямо не могу поверить».

Источник: https://showbiz.fakty.ua/
Ещё по теме:
Билли Айлиш едва не попала к психологу
Кончита Вурст предстала в образе брутального мужчины
Возлюбленная Брэда Питта ответила хейтерам на вопрос о Джоли
Селена Гомес впервые показала огромный шрам
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Ксения Мишина рассказала об отношениях с дочерью Эллерта
noimageДженнифер Лопес сменила имидж (ФОТО)
noimageСын 90-летнего Чапкиса рассказал о состоянии отца
Лента новостей