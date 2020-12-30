Дженнифер Лопес сменила имидж (ФОТО)

На фотографии, которую опубликовал на своей странице в Instagram стилист Крис Эпплтон (Chris Appleton), певица запечатлена с фиолетово-розовыми волосами в серебристом футуристичном платье с декольте. Ее образ дополнили лиловые тени для век и светло-розовая помада. Известно, что Лопес на время сменила имидж для съемок нового музыкального клипа.













Публикация набрала почти 50 тысяч лайков и взволновала фанатов звезды. "Боже, она выглядит просто сногсшибательно!", "Потрясающе", "Как мне нравятся этот цвет волос!", "Она невероятная! Ей удается обыграть любой образ", "Всегда хотела увидеть ее с разноцветными волосами!" — высказывались они в комментариях.



