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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 декабря 20, 13:07
Дженнифер Лопес сменила имидж (ФОТО)
Дженнифер Лопес
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Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес покрасила волосы в необычный цвет и удивила поклонников. На соответствующий снимок обратили внимание Page Six.
На фотографии, которую опубликовал на своей странице в Instagram стилист Крис Эпплтон (Chris Appleton), певица запечатлена с фиолетово-розовыми волосами в серебристом футуристичном платье с декольте. Ее образ дополнили лиловые тени для век и светло-розовая помада. Известно, что Лопес на время сменила имидж для съемок нового музыкального клипа.



Публикация набрала почти 50 тысяч лайков и взволновала фанатов звезды. "Боже, она выглядит просто сногсшибательно!", "Потрясающе", "Как мне нравятся этот цвет волос!", "Она невероятная! Ей удается обыграть любой образ", "Всегда хотела увидеть ее с разноцветными волосами!" — высказывались они в комментариях.

Источник: http://www.bagnet.org/
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