Ксения Мишина рассказала об отношениях с дочерью Эллерта

При этом Ксения воспитывает 9-летнего сына Платона, а у Александра есть 13-летняя дочь.





Влюбленные рассказали в интервью «Фактам ICTV» о гармоничных отношениях, детях, и о том, сколько им понадобилось времени, чтобы жить вместе.





Ксения Мишина заявила, что по поводу совместного проживания не колебалась ни дня, а вот ее возлюбленному понадобилось трое суток.





«По быту — в целом все хорошо, но однажды, помню, я попросила его помыть пол, а он сказал, мол, помоешь сама, а я пропылесошу. Вот и все трудности», — отметила актриса театра и кино.





При этом, по ее словам, залог гармоничных отношения состоит из трех вещей — это взаимное уважение, любовь и поддержка. Также между людьми должен быть покой и тепло.





Мишина рассказала, что у нее замечательные отношения с дочерью своего нового парня. Они встречаются, когда у Эли есть свободное время.





«Они подружились с Платоном, недавно вместе посещали аквапарк, где прекрасно провели время. Надеюсь, вскоре мы сблизимся еще больше: я хочу быть для нее подругой», — заявила Мишина.



