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30 декабря 20, 13:12
Ксения Мишина рассказала об отношениях с дочерью Эллерта
Ксения Мишина
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Ксения Мишина призналась, что она не только сохранила отношения с Александром Эллертом после шоу «Холостячка», но и живет вместе с ним.
При этом Ксения воспитывает 9-летнего сына Платона, а у Александра есть 13-летняя дочь.

Влюбленные рассказали в интервью «Фактам ICTV» о гармоничных отношениях, детях, и о том, сколько им понадобилось времени, чтобы жить вместе.

Ксения Мишина заявила, что по поводу совместного проживания не колебалась ни дня, а вот ее возлюбленному понадобилось трое суток.

«По быту — в целом все хорошо, но однажды, помню, я попросила его помыть пол, а он сказал, мол, помоешь сама, а я пропылесошу. Вот и все трудности», — отметила актриса театра и кино.

При этом, по ее словам, залог гармоничных отношения состоит из трех вещей — это взаимное уважение, любовь и поддержка. Также между людьми должен быть покой и тепло.

Мишина рассказала, что у нее замечательные отношения с дочерью своего нового парня. Они встречаются, когда у Эли есть свободное время.

«Они подружились с Платоном, недавно вместе посещали аквапарк, где прекрасно провели время. Надеюсь, вскоре мы сблизимся еще больше: я хочу быть для нее подругой», — заявила Мишина.

Источник: https://newsyou.info/
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