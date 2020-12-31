Тина Кароль раскритиковала позицию Оли Поляковой

В этом году ивент-индустрия невероятно пострадала из-за карантина. Артисты остались без концертов, телеведущие без корпоративов, а театральные трупы без зрителей. Неравнодушные, весной этого года, вышли под стены Кабмина с просьбой ослабить карантинные ограничения по отношению артистов и их деятельности. Среди звезд инициатором обращения к власти была Оля Полякова. Тина Кароль же публично не поддерживала коллегу и прокомментировала свое решение в интервью изданию "КП".





Певица считает, что на данный момент какие-либо протесты из-за карантинных ограничений не имеют смысла.





Когда весной пришлось не играть и все переносить — это один разговор. А сейчас, пожалуйста, вешай афиши, играй, минимизируй состав на сцене, 50% зала… Кто что запрещает? Рентабельно это или нет, уже другой разговор. Давайте концерты онлайн,

поделилась Тина.





В первую очередь в приоритете для артистки стоит здоровье ее слушателей, даже несмотря на то, что за сценой и отдачей поклонников она очень соскучилась.





Такая же ситуация не только у нас, но и в других странах. Меньше всего хочется, не дай бог, услышать, что на твоем концерте все заразились и померли. Нам это не нужно. Я скучаю по сцене, хочу вернуть сцену, но я не самодур,

сказала Тина Кароль.



