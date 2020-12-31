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Шоу-бизнес
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31 декабря 20, 11:37
Тина Кароль раскритиковала позицию Оли Поляковой
Тина Кароль и Оля Полякова
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Артистка призналась, почему не поддержала митинги по поводу проведения концертов.
В этом году ивент-индустрия невероятно пострадала из-за карантина. Артисты остались без концертов, телеведущие без корпоративов, а театральные трупы без зрителей. Неравнодушные, весной этого года, вышли под стены Кабмина с просьбой ослабить карантинные ограничения по отношению артистов и их деятельности. Среди звезд инициатором обращения к власти была Оля Полякова. Тина Кароль же публично не поддерживала коллегу и прокомментировала свое решение в интервью изданию "КП".

Певица считает, что на данный момент какие-либо протесты из-за карантинных ограничений не имеют смысла.

Когда весной пришлось не играть и все переносить — это один разговор. А сейчас, пожалуйста, вешай афиши, играй, минимизируй состав на сцене, 50% зала… Кто что запрещает? Рентабельно это или нет, уже другой разговор. Давайте концерты онлайн,
поделилась Тина.

В первую очередь в приоритете для артистки стоит здоровье ее слушателей, даже несмотря на то, что за сценой и отдачей поклонников она очень соскучилась.

Такая же ситуация не только у нас, но и в других странах. Меньше всего хочется, не дай бог, услышать, что на твоем концерте все заразились и померли. Нам это не нужно. Я скучаю по сцене, хочу вернуть сцену, но я не самодур,
сказала Тина Кароль.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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