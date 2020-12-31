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31 декабря 20, 11:40
Мерьем Узерли впервые показала беременный животик (ФОТО)
Мерьем Узерли
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Снимки актрисы на последних месяцах беременности покорили сеть.
Звезда сериала "Великолепный век", актриса Мерьем Узерли, которая ранее очаровала сеть нежными фото, впервые показала беременный животик. Сейчас знаменитость ожидает появления второго ребенка и совсем скоро вновь станет мамой.  

Мерьем редко комментирует личную жизнь, поэтому и снимков во время вынашивания на ее страницах в социальных сетях не было. Однако на то они и правила, чтобы их нарушать. Поклонники актрисы были невероятно рады увидеть кумира на последних сроках беременности. Она предстала перед камерой в оригинальном бордовом наряде с рюшами и с легким, нюдовым макияжем.





Напомним, о том, что знаменитость во второй раз станет мамой стало известно в начале сентября. А в ноябре этого года Мерьем призналась, что выходит замуж за своего избранника и отца будущего ребенка, имя которого пока держит в секрете. Сейчас она проживает вместе со второй половинкой в Германии, где и воспитывает дочь от предыдущих отношений 6-летнюю Лару.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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