Мерьем Узерли впервые показала беременный животик (ФОТО)

Звезда сериала "Великолепный век", актриса Мерьем Узерли, которая ранее очаровала сеть нежными фото, впервые показала беременный животик. Сейчас знаменитость ожидает появления второго ребенка и совсем скоро вновь станет мамой.





Мерьем редко комментирует личную жизнь, поэтому и снимков во время вынашивания на ее страницах в социальных сетях не было. Однако на то они и правила, чтобы их нарушать. Поклонники актрисы были невероятно рады увидеть кумира на последних сроках беременности. Она предстала перед камерой в оригинальном бордовом наряде с рюшами и с легким, нюдовым макияжем.





















Напомним, о том, что знаменитость во второй раз станет мамой стало известно в начале сентября. А в ноябре этого года Мерьем призналась, что выходит замуж за своего избранника и отца будущего ребенка, имя которого пока держит в секрете. Сейчас она проживает вместе со второй половинкой в Германии, где и воспитывает дочь от предыдущих отношений 6-летнюю Лару.



