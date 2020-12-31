Юлия Санина рассекретила новогодние традиции своей семьи

31 декабря в 20:00 канал "Украина" покажет грандиозное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", в котором споют самые известные люди страны. За кулисами шоу солистка группы THE HARDKISS Юлия Санина поделилась планами на новогоднюю ночь, по словам звезды, нынешний праздник будет радикально отличаться от того, что было в ее семье раньше.





На съемочной площадке концерта солистка группы Юлия Санина призналась, что привыкла встречать новогодние праздники в кругу коллег, однако пандемия внесла свои коррективы.





Обычно мы работаем в Новый год. А уже Рождество любим встречать в семейном кругу. Поэтому Новый год у меня ассоциируется с работой, с моими ребятами, с группой и коллегами, — рассказала Юлия Санина журналистам. — Из-за новых карантинных мер мы будем встречать Новый год дома с семьей. И в принципе, я этого очень жду. Мы разведем камин, украсим елку и будем с нашим сыном. Наконец-то проведем время вместе.





Звезда отметила, что именно это заставляет ее радоваться 2021-му году. Да и праздничное настроение ей искать не пришлось.





Я готова была нарезать это Оливье еще летом, потому что мне казалось, что так можно ускорить завершение этого ужасного 2020-го года. Поэтому у меня есть новогоднее настроение, я хочу избавиться наконец-то от 20-го и перейти в 21-й год!

поделилась певица.





Кроме того, Юлия Санина рассказала о рождественских традициях ее семьи, которые передаются из поколения в поколение уже достаточно длительное время.





"Мы собираемся семьей за столом и вспоминаем тех, кого с нами уже нет. А еще обязательно готовим 12 блюд. Все традиционно. Колядки, песни. Я хочу так учить своего сына,

поделилась солистка группы THE HARDKISS Юлия Санина.



