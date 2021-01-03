Мишина и Эллерт об отношениях после финала "Холостячки"

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт стали героями нового выпуска "Світського життя" с Екатериной Осадчей. Напомним, что пара стала наиболее известной после участия в проекте "Холостячка", на котором победил Александр.

Екатерина Осадчая узнала, как развивается история любви после финала реалити-шоу. Влюбленные признались, что продолжают свои отношения, а также уже три месяца живут вместе на съемной квартире. Пара рассказала, как они скрывали свои отношения на протяжении всего проекта.

"Ничего не удалось нам", - засмеялся Эллерт.

Фото: сториз-Инстаграм Ксении Мишиной

"С начала было очень сложно. На 3 или на 4 день я взяла у Саши авто, потому что мое было в ремонте. Я поехала, сделала селфи в машине, а у него ремни безопасности красные... И все, и все это разлетелось в Инстаграме и все сразу написали "все, это авто Саши, он победитель". Но это был очень сложный период, когда: "Так, Саня, ты идешь в этот магазин, а я в этот. Ты покупаешь это, а я вот это. Первая я захожу в подъезд, а потом ты". И мы реально привыкли. Мы даже сейчас можем идти - я чуть дальше от него, он начинает кричать: "Почему ты так далеко?" - рассказала Ксения.



