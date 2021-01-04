Актриса Анна Кошмал показала, как выглядела в детстве

26-летняя Анна Кошмал получила огромную популярность после выхода в свет сериала "Сваты", где сыграла роль старшей внучки Ивана Будько. Сейчас ее микроблог в Instagram насчитывает почти 600 тысяч фолловеров, а каждое ее новое фото получает сотни восторженных комментариев от поклонников.





Так, некоторое время назад Женька из «Сватов» поделилась фотографией, на которой она запечатлена в четырехлетнем возрасте у новогодней елочки. Снимок был сделан в далеком 1998 году. На кадре также можно увидеть Деда Мороза и двух мальчиков. Один из них, судя по всему, ее старший брат Сергей.











