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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 января 21, 13:01
Актриса Анна Кошмал показала, как выглядела в детстве
Анна Кошмал
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Украинская актриса умилила Сеть снимком в трехлетнем возрасте.
26-летняя Анна Кошмал получила огромную популярность после выхода в свет сериала "Сваты", где сыграла роль старшей внучки Ивана Будько. Сейчас ее микроблог в Instagram насчитывает почти 600 тысяч фолловеров, а каждое ее новое фото получает сотни восторженных комментариев от поклонников.

Так, некоторое время назад Женька из «Сватов» поделилась фотографией, на которой она запечатлена в четырехлетнем возрасте у новогодней елочки. Снимок был сделан в далеком 1998 году. На кадре также можно увидеть Деда Мороза и двух мальчиков. Один из них, судя по всему, ее старший брат Сергей.



Источник: https://showbiz.clutch.ua/
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