Умерла "девушка Бонда" Таня Робертс

Американская актриса Таня Робертс, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме Вид на убийство, умерла в возрасте 65 лет. Об этом сообщил портал TMZ.

По словам представителя актрисы, 24 декабря, в канун Рождества, Таня потеряла сознание, вернувшись домой после прогулки с собаками.

Робертс доставили в больницу и подключили к аппарату искусственного дыхания, однако в воскресенье, 3 января, она скончалась.

Отмечается, что смерть актрисы не связана с COVID-19, и перед случившимся она не жаловалась на проблемы со здоровьем.

Робертс была секс-символом начала 1980-х годов. Помимо фильма Вид на убийство (1985), в котором она снималась с Роджером Муром, актриса сыграла в картинах Повелитель зверей, Шина – королева джунглей, Почти беременна.

Она принимала участие в съемках шоу Эти 70-е, Ангелы Чарли, а также снималась для Playboy и в рекламных роликах.



















