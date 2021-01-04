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Шоу-бизнес
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4 января 21, 13:39
Умерла "девушка Бонда" Таня Робертс
Таня Робертс
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Партнерша Роджера Мура в ленте Вид на убийство потеряла сознание в канун Рождества и скончалась в больнице 3 января.
Американская актриса Таня Робертс, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме Вид на убийство, умерла в возрасте 65 лет. Об этом сообщил портал TMZ.
 
По словам представителя актрисы, 24 декабря, в канун Рождества, Таня потеряла сознание, вернувшись домой после прогулки с собаками. 
 
Робертс доставили в больницу и подключили к аппарату искусственного дыхания, однако в воскресенье, 3 января, она скончалась.
 
Отмечается, что смерть актрисы не связана с COVID-19, и перед случившимся она не жаловалась на проблемы со здоровьем.
 
Робертс была секс-символом начала 1980-х годов. Помимо фильма Вид на убийство (1985), в котором она снималась с Роджером Муром, актриса сыграла в картинах Повелитель зверей, Шина – королева джунглей, Почти беременна.
 
Она принимала участие в съемках шоу Эти 70-е, Ангелы Чарли, а также снималась для Playboy и в рекламных роликах.





Источник: https://korrespondent.net/
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