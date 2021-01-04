Ксения Мишина показала, как отдохнула в Буковеле

Популярная украинская актриса Ксения Мишина также провела новогодние выходные вне дома, как и Тина Кароль. Знаменитость решила не терять ни минуты отпуска и отправилась с возлюбленным, Александром Эллертом, в Буковель. В Карпатах пара посвятила себя экстремальным видам спорта и поделилась фото в Instagram.





На горнолыжном курорте Ксения решила проверить свои способности в катании на сноуборде. Для спорта она выбрала удобную одежду — черный костюм, сиреневые перчатки, розовую шапку и шлем.





В публикации актриса отметила, что несмотря на все великолепие зимы, она все-таки больше человек лета. Именно поэтому на втором фото Ксения стала в позу супермена, чтобы быстрее лететь к солнечной поре года :)





Зима, ты прекрасна. С чистейшим воздухом, паром изо рта, глинтвейном, с потрясающими снегопадами, сугробами, пейзажами, событиями и возможностями. Но все таки я королева солнца, морей, океанов и лежаков,

поделилась Мишина.



















