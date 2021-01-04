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4 января 21, 13:45
Ксения Мишина показала, как отдохнула в Буковеле
Ксения Мишина
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Актриса продемонстрировала свои навыки катания на сноуборде.
Популярная украинская актриса Ксения Мишина также провела новогодние выходные вне дома, как и Тина Кароль. Знаменитость решила не терять ни минуты отпуска и отправилась с возлюбленным, Александром Эллертом, в Буковель. В Карпатах пара посвятила себя экстремальным видам спорта и поделилась фото в Instagram.

На горнолыжном курорте Ксения решила проверить свои способности в катании на сноуборде. Для спорта она выбрала удобную одежду — черный костюм, сиреневые перчатки, розовую шапку и шлем. 

В публикации актриса отметила, что несмотря на все великолепие зимы, она все-таки больше человек лета. Именно поэтому на втором фото Ксения стала в позу супермена, чтобы быстрее лететь к солнечной поре года :)

Зима, ты прекрасна. С чистейшим воздухом, паром изо рта, глинтвейном, с потрясающими снегопадами, сугробами, пейзажами, событиями и возможностями. Но все таки я королева солнца, морей, океанов и лежаков,
поделилась Мишина.





Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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