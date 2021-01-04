Андрей Джеджула поделился своей версией скандала с женой

Семейный скандал украинского ведущего и шоумена Андрея Джеджулы с его женой Юлией Леус обрастает все новыми подробностями.





Беременная супруга обвинила Джеджулу в домашнем насилии, из-за которого она госпитализирована с угрозой выкидыша. Модель рассказывала в своем Instagram, как обращался с ней муж и давала пространные советы о том, что если супруг поднимает руку, нужно сразу же собирать вещи.





В интервью "КП в Украине" ведущий рассказал свою версию конфликта





У меня беременная жена с повышенным гормональным фоном. Так что в меня периодически прилетают тарелки, посуда разная, несвязные обвинения и т.д. Я привык к этому. А то, что произошло сейчас - это было подпитано усиленными ревностными позывами. Ей не понравилось, что я выставил фотографию с Настей Каменских с работы. Скажем так, якобы для нее она недостаточно была одета.

сказал Джеджула













Джеджула также обвинял супругу в тотальном контроле, истериках и манипуляциях, а также заявил, что не собирается навещать беременную супругу в больнице. Также он сказал, что у Леус есть на карте достаточная сумма денег, чтобы она ни в чем себе не отказывала.



