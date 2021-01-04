Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.95
USD
28.44
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 января 21, 13:48
Андрей Джеджула поделился своей версией скандала с женой
Андрей Джеджула
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Скандал ведущего с беременной Юлией Леус разгорается.
Семейный скандал украинского ведущего и шоумена Андрея Джеджулы с его женой Юлией Леус обрастает все новыми подробностями. 

Беременная супруга обвинила Джеджулу в домашнем насилии, из-за которого она госпитализирована с угрозой выкидыша. Модель рассказывала в своем Instagram, как обращался с ней муж и давала пространные советы о том, что если супруг поднимает руку, нужно сразу же собирать вещи.

В интервью "КП в Украине" ведущий рассказал свою версию конфликта

У меня беременная жена с повышенным гормональным фоном. Так что в меня периодически прилетают тарелки, посуда разная, несвязные обвинения и т.д. Я привык к этому. А то, что произошло сейчас - это было подпитано усиленными ревностными позывами. Ей не понравилось, что я выставил фотографию с Настей Каменских с работы. Скажем так, якобы для нее она недостаточно была одета.
сказал Джеджула



Джеджула также обвинял супругу в тотальном контроле, истериках и манипуляциях, а также заявил, что не собирается навещать беременную супругу в больнице.  Также он сказал, что у Леус есть на карте достаточная сумма денег, чтобы она ни в чем себе не отказывала.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
ФОТО: Андрей Джеджула был жестоко избит возле своего дома
Антин Мухарский объяснил, почему мужчины разводятся
В Киеве выбрали новую "Миссис Украину". ФОТО, ВИДЕО
Скандал: Полякова обвинила Степанова в "манипуляциях"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Ксения Мишина показала, как отдохнула в Буковеле
noimageУмерла "девушка Бонда" Таня Робертс
noimageАктриса Анна Кошмал показала, как выглядела в детстве
noimageМишина и Эллерт об отношениях после финала "Холостячки"
Лента новостей