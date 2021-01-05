Эмма Стоун станет мамой в первый раз

Голливудская актриса Эмма Стоун, которую не раз называли одной из талантливейших артисток поколения, готовится стать матерью в первый раз. Об этом сообщает издание People.





Отметим, что звезду подловили папарацци во время прогулки. На снимках отчетливо видно округлившейся животик знаменитости. О том, когда именно может появиться на свет ребенок, – неизвестно.





«Эмма выглядит счастливой и очень взволнованной, она постоянно охает и воркует. Она будто светится. И продолжает работать, видеться с друзьями и заниматься фитнесом», - сообщил источник изданию.













Представители звезды и ее супруга пока не дали никаких комментариев, однако, один из источников сообщил СМИ, что Эмма действительно ждет ребенка. Оказалось, знаменитость уже давно мечтала о полноценной семье.



