Мадонна встретила Новый год в одной из самых бедных стран

Мадонна известно всему миру не только, как великая певица, но еще и активистка. Она посвящает благотворительности все свое свободное время. А для республики Малави она даже организовала специальный фонд под названием “Взращивая Малави”, благодаря которому, каждый год проводится огромное количество гуманитарных проектов для развития этой страны.





Именно благодаря Мадонне эта маленькая и никому неизвестная страна узнала о том, что такое больницы и школы. На территории Малави был открыт первый хирургический центр для детей, в котором также можно пройти курс интенсивной терапии. Данное медицинское учреждение носит имя приемной дочери знаменитости — Мерси Джеймс.





Мадонна выбрала эту страну для благотворительности не просто так. Дело в том, что еще 15 лет назад она приехала сюда со своим супругом Гаем Ричи, чтобы взять под свою опеку первого ребенка. Им стал мальчик Дэвид, который родился в Малави. С известным режиссером певица вскоре развелась, однако любовь к детям у нее только проснулась. Знаменитость решила вернуться на родину к первому сыну и дать крышу над головой еще троим детям. Так, Мадонна стала мамой троих дочерей, младшие из которых близняшки.





После процесса удочерения знаменитость посетила Малави еще несколько раз, а вот ее дети никогда не возвращались на родину. По этой причине Мадонна решила Новый год встретить со своими приемными детьми именно в этой стране. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, она нашла в себе силы прилететь с детьми на праздник в столь важное место.





Поп-дива уже много лет занимается своей карьерой, за годы блистательной работы на сцене ее ноги пережили тяжелые нагрузки, которые не дают о себе забывать. По данным инсайдеров, сейчас певица испытывает сильнейшие боли в ногах, не позволяющие иногда ей даже встать с кровати.





62-летняя артистка стала настоящим почетным гостем страны Малави, поэтому ее всегда встречает лично президент республики Лазарус Чаквера. Так произошло и в этот раз. Певица поделилась совместным снимком с президентом в социальной сети Инстаграм.





“Обсуждаем будущее Малави с его Превосходительством — президентом Чаквера” — подписала снимок Мадонна.





Эпатажная и динамичная Мадонна всегда привыкла одеваться ярко и откровенно, однако для визита в правительство Малави она выбрала для себя очень сдержанный наряд. Певица надела длинное черное платье, с пышными рукавами, свой образ дополнила аксессуарами в своем стиле.





Многие фанаты заметили, что президент и Мадонна на встречи были без средств индивидуальной защиты. Артистка решила сразу же прояснить ситуацию — перед встречей она и Чаквера сделала экспресс-тест на коронавирус. Результаты оказались отрицательными, поэтому необходимости надевать маску не было.





В данный момент Мадонна с детьми все еще находятся в Малави, их год начался с плодотворной благотворительной работы. Сколько времени они собираются там провести, — неизвестно.



