Настя Каменских показала фото с лучшей подругой

Многие считают, что дружбы в шоу-бизнесе не существует, однако украинские звезды спешат развенчать этот миф. Чего только стоит тот факт, что Потап спас Юрия Горбунова от ДТП. Настя Каменских также решила поделиться нежным фото с лучшей подругой, которой является Анна Андрийчук-Завгородняя — супруга Позитива (Алексея Завгороднего).





Снимок, на котором позируют лучшие подруги, появился на странице артистки в Instagram. Девушки предстали возле новогодней елки и подарков.





Спасибо Вселенной за мою подругу. Такую другую и особенную, и одновременно похожую на меня! Уже больше 14 лет не можем наговориться и насмеяться друг с другом! Люблю,

прокомментировала публикацию Настя Каменских.













Анна в свою очередь оставила комментарий под фотографией, в котором поблагодарила подругу за то, что она есть.





Спасибо, что ты есть, сестричка. Люблю тебя очень!

написала супруга Позитива.



