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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 января 21, 13:05
Настя Каменских показала фото с лучшей подругой
Настя Каменских
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Певица призналась, что ей с подругой не хватает времени наговориться.
Многие считают, что дружбы в шоу-бизнесе не существует, однако украинские звезды спешат развенчать этот миф. Чего только стоит тот факт, что Потап спас Юрия Горбунова от ДТП. Настя Каменских также решила поделиться нежным фото с лучшей подругой, которой является Анна Андрийчук-Завгородняя — супруга Позитива (Алексея Завгороднего).

Снимок, на котором позируют лучшие подруги, появился на странице артистки в Instagram. Девушки предстали возле новогодней елки и подарков.

Спасибо Вселенной за мою подругу. Такую другую и особенную, и одновременно похожую на меня! Уже больше 14 лет не можем наговориться и насмеяться друг с другом! Люблю,
прокомментировала публикацию Настя Каменских.



Анна в свою очередь оставила комментарий под фотографией, в котором поблагодарила подругу за то, что она есть.

Спасибо, что ты есть, сестричка. Люблю тебя очень!
написала супруга Позитива.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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