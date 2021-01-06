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6 января 21, 17:21
Потап похвастался необычным подарком от Каменских
Потап, Каменских
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Жена подарила продюсеру его портрет в технике коллажа.

Настя Каменских подарила Потапу его портрет, созданный украинской художницей Сашей Чичкан в технике коллажа. Потап похвастался подарком в Инстаграме.

- Моя любимая сделала мне неожиданный и невероятный подарок!!! Потрясающую картину от @sashachichkan, которая создана из коллажа журналов и изображений, это первая работа, которая точно передает мое внутреннее состояние, спасибо @kamenskux. Это круче, чем любой подарок, это искусство!!! В год своего 40-летия я просто обязан выпустить соло-альбом и сделаю эту картину его будущей обложкой! Всех с Рождеством! – написал Потап.

Саша Чичкан – дочь 53-летнего украинского художника Ильи Чичкана, представителя "Новой волны" в украинском искусстве и концепции "психодарвинизма". Саша освоила технику коллажа в совершенстве, очевидцы отмечают, что ее картины приходится рассматривать вблизи: не верится, что это коллаж.

Фото: instagram.com/realpotap.

Насте Каменских 33 года, а Потапу (Алексею Потапенко) 39 лет. Потап с 1999 до 2014 года был женат на Ирине Горовой, в этом браке родился сын Андрей, которому уже 12 лет. Потапенко поддерживает с бывшей женой приятельские отношения и ведет с ней бизнес.

По словам артиста, у них с Каменских было четыре свадьбы. Одна в рамках номера на сцене, вторая - тайная в Лас-Вегасе (2017 год), третья - в клипе Потапа "Константа" (2019 год). Четвертую свадьбу сыграли в Киеве 23 мая 2019 года.
kp.ua
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