Григорий Чапкис повторно госпитализирован в больницу

Судья "Танцев со звездами" Григорий Чапкис вернулся в больницу после перенесенного ранее двухстороннего воспаления легких. Об этом его сын Грег сообщил в сторис Инстаграм.

- Пожалуйста, молитесь за моего отца. Он вернулся в больницу, - признался танцор.

Наследник артиста не уточнил причины его повторной госпитализации. В конце декабря хореограф обратился к врачам и прошел курс лечения антибиотиками. Он жаловался на затрудненное дыхание, но тест на коронавирус показал отрицательный результат. По возрасту он входит в категорию людей, подверженных риску заболевания коронавирусом. Спустя неделю врачи отпустили Чапкиса домой. По словам сына артиста, он чувствовал себя гораздо лучше.

Григорию Чапкису 90 лет. Профессиональную карьеру танцора он начал в 16 лет, когда его зачислили артистом балета в Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени П. Вирского. Телевизионную популярность танцор получил благодаря шоу “Танцы со звездами”, где с 2006 года является судьей проекта. В сентябре 2020-го артист признался, что женился в четвертый раз. Избранница танцора моложе его на 51 год и является ровестницей его внучки Анны Сафрончик. От предыдущих браков у Чапкиса есть дочь Лилия и сын Грегор.