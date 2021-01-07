Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 января 21, 11:39
Григорий Чапкис повторно госпитализирован в больницу
Григорий Чапкис
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сын хореографа Грег Чапкис попросил подписчиков помолиться за здоровье отца.

Судья "Танцев со звездами" Григорий Чапкис вернулся в больницу после перенесенного ранее двухстороннего воспаления легких. Об этом его сын Грег сообщил в сторис Инстаграм.

 - Пожалуйста, молитесь за моего отца. Он вернулся в больницу, - признался танцор.

Наследник артиста не уточнил причины его повторной госпитализации. В конце декабря хореограф обратился к врачам и прошел курс лечения антибиотиками. Он жаловался на затрудненное дыхание, но тест на коронавирус показал отрицательный результат. По возрасту он входит в категорию людей, подверженных риску заболевания коронавирусом. Спустя неделю врачи отпустили Чапкиса домой. По словам сына артиста, он чувствовал себя гораздо лучше.  

Григорию Чапкису 90 лет. Профессиональную карьеру танцора он начал в 16 лет, когда его зачислили артистом балета в Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени П. Вирского. Телевизионную популярность танцор получил благодаря шоу “Танцы со звездами”, где с 2006 года является судьей проекта.  В сентябре 2020-го артист признался, что женился в четвертый раз. Избранница танцора моложе его на 51 год и является ровестницей его внучки Анны Сафрончик. От предыдущих браков у Чапкиса есть дочь Лилия и сын Грегор. 

Хореограф снова обратился за помощью к медикам Фото: instagram.com/gregchapkis 
kp.ua
Ещё по теме:
Популярный хореограф Григорий Чапкис попал в ДТП (ФОТО)
Григорий Чапкис: «Ешьте что хотите, сколько и когда хотите"
90-летний Григорий Чапкис женился в четвертый раз
История любви Григория Чапкиса: Ромео и Джульетта бледнеют
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
В детстве Сергей Притула наколядовал маме на шубу
noimageЗлата Огневич похвасталась стройной фигурой в купальнике
noimageКейт Миддлтон признали самым модным лицом Великобритании
noimageПодруга Ким Кардашян рассказала об ее разводе с Канье Уэстом
noimageПотап похвастался необычным подарком от Каменских
Лента новостей