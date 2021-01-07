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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 января 21, 13:54
Подруга Ким Кардашян рассказала об ее разводе с Канье Уэстом
Кэти Гриффин
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В сети появилась информация, что звездные супруги Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст разводятся после 6 лет брака.
Подруга и соседка супругов американская комедиантка и актриса Кэти Гриффин одна из первых заявила о возможном разводе звезды реалити и рэпера. А после появления первых слухов о возможном расставании 60-летняя артистка решила прокомментировать эту ситуацию.

На своей странице в Twitter она рассказала, что знает об их разводе.

«Я думаю, она действительно пыталась сохранить отношения. Она по-настоящему любит его. Она перепробовала все, чтобы это сработало» - написала Гриффин.

Также, Кэти отметила, что в отношениях с Уэстом Кардашян больше всего была счастлива. Он подарил ей самое дорогое - детей.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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