Подруга Ким Кардашян рассказала об ее разводе с Канье Уэстом

Подруга и соседка супругов американская комедиантка и актриса Кэти Гриффин одна из первых заявила о возможном разводе звезды реалити и рэпера. А после появления первых слухов о возможном расставании 60-летняя артистка решила прокомментировать эту ситуацию.





На своей странице в Twitter она рассказала, что знает об их разводе.





«Я думаю, она действительно пыталась сохранить отношения. Она по-настоящему любит его. Она перепробовала все, чтобы это сработало» - написала Гриффин.





Также, Кэти отметила, что в отношениях с Уэстом Кардашян больше всего была счастлива. Он подарил ей самое дорогое - детей.











