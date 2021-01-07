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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 января 21, 13:59
Кейт Миддлтон признали самым модным лицом Великобритании
Кейт Миддлтон
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Кейт Миддлтон была названа самым популярным влиятельным лицом в сфере моды в Великобритании после того, как в прошлом году ее обогнала Меган Маркл.
Как сообщает Daily Mail, эксперты в области моды проанализировали окончательные результаты, по которым знаменитости вызвали наибольший всплеск покупок или продаж определенных товаров в 2020 году.

На первом месте оказалась 38-летняя герцогиня Кембриджская с ее цветочным платьем от Faithfull The Brand.



Кейт в платье за 180 фунтов стерлингов от Faithfull the Brand и туфлях на танкетке Russell и Bromley за 135 фунтов стерлингов во время визита в The Nook в Фрамлингем-Эрл, Норфолк

Покупатели искали этот наряд на 112% больше, чем образ известной британской ведущей утреннего шоу Холли Уиллоби и герцогини Сассекской, которая оказалась на третьем месте.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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