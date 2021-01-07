Кейт Миддлтон признали самым модным лицом Великобритании

Как сообщает Daily Mail, эксперты в области моды проанализировали окончательные результаты, по которым знаменитости вызвали наибольший всплеск покупок или продаж определенных товаров в 2020 году.





На первом месте оказалась 38-летняя герцогиня Кембриджская с ее цветочным платьем от Faithfull The Brand.













Кейт в платье за 180 фунтов стерлингов от Faithfull the Brand и туфлях на танкетке Russell и Bromley за 135 фунтов стерлингов во время визита в The Nook в Фрамлингем-Эрл, Норфолк





Покупатели искали этот наряд на 112% больше, чем образ известной британской ведущей утреннего шоу Холли Уиллоби и герцогини Сассекской, которая оказалась на третьем месте.



