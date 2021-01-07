Злата Огневич похвасталась стройной фигурой в купальнике

Многие украинские звезды выбирают солнечные направления для отдыха зимой. Также поступила и украинская певица Злата Огневич. Девушка отправилась проводить зимние каникулы в солнечный Египет на курорт Марса Алам. Певица уже успела не только отдохнуть на пляже и сделать потрясающие снимки, но и оценить преимущества отдыха в Египте зимой.





На снимках на пляже Злата позирует в купальнике в красную и белую полоску, на голове красуется соломенная шляпа, а на лице — солнечные очки.





Египетский курорт Марса Алам девушка назвала планетой солнца, а также отметила, что ей удалось узнать совершенно другой Египет.





Марса Алам — это планета солнца! А ещё — дайверский рай, дельфины, черепахи, сотни красивейших рыб и невероятно чистое красное море! Нет полчищ туристов, уютные бухты защищают от ветра, а сам городок строили итальянцы. Украинцев, а также европейцев, отдыхает много, настолько комфортная атмосфера, что просто КАЙФ,

отметила Злата.



























