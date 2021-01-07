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7 января 21, 14:03
Злата Огневич похвасталась стройной фигурой в купальнике
Злата Огневич
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Певица Злата Огневич рассказала о плюсах отдыха в Египте зимой.
Многие украинские звезды выбирают солнечные направления для отдыха зимой. Также поступила и украинская певица Злата Огневич. Девушка отправилась проводить зимние каникулы в солнечный Египет на курорт Марса Алам. Певица уже успела не только отдохнуть на пляже и сделать потрясающие снимки, но и оценить преимущества отдыха в Египте зимой.

На снимках на пляже Злата позирует в купальнике в красную и белую полоску, на голове красуется соломенная шляпа, а на лице — солнечные очки.

Египетский курорт Марса Алам девушка назвала планетой солнца, а также отметила, что ей удалось узнать совершенно другой Египет.

Марса Алам — это планета солнца! А ещё — дайверский рай, дельфины, черепахи, сотни красивейших рыб и невероятно чистое красное море! Нет полчищ туристов, уютные бухты защищают от ветра, а сам городок строили итальянцы. Украинцев, а также европейцев, отдыхает много, настолько комфортная атмосфера, что просто КАЙФ,
отметила Злата.







Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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