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7 января 21, 14:06
В детстве Сергей Притула наколядовал маме на шубу
Сергей Притула
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В Галиции Рождество всегда было одним из тех праздников, который отмечают с размахом.
К нему до сих пор тщательно готовятся. Пока взрослые возятся на кухне и по хозяйству, дети учат колядки и репетируют Вертепы. Ведущий шоу "Где логика?" на Новом канале Сергей Притула в детстве тоже колядовал. И это приносило неплохую прибыль.

Мне было лет 12, брату — 15 с половиной или 16. Мы были ловко пацаны. В период зимних праздников вместе с братом колядовали, засевали и щедровали. Заработали с ним столько денег, что их приобрели маме шубу,
улыбается Сергей.



Интересный факт, но Рождество — это тот праздник, на который Сергей отказывается работать, какой бы большой гонорар ему не предлагали. Потому что мчится в Збараж, к маме. Они собираются семьей за праздничным столом, чтобы поколядовать.

"Добрий вечір тобі" и "Нова радість" — это must-have для колядника. Кроме этих традиционных колядок у меня есть еще любимая — "Небо і земля нині торжествують". Я в ней купаюсь максимально. В юные годы с мамой любили раскладывать на два голоса "В Віфлеємі новина, Діва Сина породила. Породила в благодаті Непорочна Діва Мати Марія". Мама в свое время пела первым голосом в хоре, я в ансамбле пел третьим. В зависимости от компании, от группы людей, с которыми сидишь за столом, ты или заводишь сам эту колядку, или уже присоединяешься к ней.
рассказывает Сергей.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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