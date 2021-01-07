В детстве Сергей Притула наколядовал маме на шубу

К нему до сих пор тщательно готовятся. Пока взрослые возятся на кухне и по хозяйству, дети учат колядки и репетируют Вертепы. Ведущий шоу "Где логика?" на Новом канале Сергей Притула в детстве тоже колядовал. И это приносило неплохую прибыль.





Мне было лет 12, брату — 15 с половиной или 16. Мы были ловко пацаны. В период зимних праздников вместе с братом колядовали, засевали и щедровали. Заработали с ним столько денег, что их приобрели маме шубу,

улыбается Сергей.













Интересный факт, но Рождество — это тот праздник, на который Сергей отказывается работать, какой бы большой гонорар ему не предлагали. Потому что мчится в Збараж, к маме. Они собираются семьей за праздничным столом, чтобы поколядовать.





"Добрий вечір тобі" и "Нова радість" — это must-have для колядника. Кроме этих традиционных колядок у меня есть еще любимая — "Небо і земля нині торжествують". Я в ней купаюсь максимально. В юные годы с мамой любили раскладывать на два голоса "В Віфлеємі новина, Діва Сина породила. Породила в благодаті Непорочна Діва Мати Марія". Мама в свое время пела первым голосом в хоре, я в ансамбле пел третьим. В зависимости от компании, от группы людей, с которыми сидишь за столом, ты или заводишь сам эту колядку, или уже присоединяешься к ней.

рассказывает Сергей.











