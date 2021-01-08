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8 января 21, 11:09
Илон Маск обошел Безоса в рейтинге богачей
Илон Маск
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Основатель компании Tesla Илон Маск, из-за денег которого Forbes и Bloomberg устроили настоящий баттл, обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге самых богатых людей мира.
Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что после роста цены акций Tesla на 4,8% в четверг, 7 января, Маск обошел Безоса в рейтинге богачей.

Состояние гендиректора Tesla и SpaceX оценивается в 188,5 миллиардов долларов, что на 1,5 миллиарда долларов больше, чем у Безоса, который занимал первое место с октября 2017 года.

Как главный исполнительный директор Space Exploration Technologies Corp., или SpaceX, Маск также является соперником Безоса, владельца Blue Origin LLC, в гонке за частными полетами в космос.

Безос по-прежнему имел бы большое преимущество над Маском, если бы не его развод, в результате которого он уступил около четверти своей доли в Amazon своей бывшей жене Маккензи Скотт и своей благотворительности. В ноябре он подарил акции на сумму около 680 миллионов долларов.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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