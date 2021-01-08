Шайю Лабафа удалили из рекламы его нового фильма

Актера Шайю Лабафа, которого подозревают в домашнем насилии над его бывшей девушкой певицей FKA Twigs, удалили из рекламы его фильма на Netflix. Перед этим, актера вычеркнули из списка создателей картины, которые могут претендовать на премию "Оскар" за картину "Фрагменты женщины" (Pieces of a Woman).





В декабре этого года актер оказался в центре скандала. Так, его бывшая девушка обвинила его удушении и подала на Шайю в суд. К обвинениям FKA Twigs присоединилась и ее коллега певица SIA.





В компании Netflix быстро отреагировали на скандал: исключили Лабафа из номинантов в категории лучший актер второго плана и удалили из рекламы картины. Кстати, Шайя вполне мог претендовать на это звание, поскольку его партнерша по фильму Ванесса Кирби получила приз за лучшую женскую роль на Венецианском фестивале.



