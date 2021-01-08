Alekseev поделился новым фото с солисткой "ВИА Гры"

Некоторые пары знаменитостей заставляют своих поклонников изрядно переживать за их отношения. Так сделали и певец Alekseev со своей избранницей, солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой. На фоне слухов о расторжении отношений, влюбленные решили впервые за долгое время поделиться совместным фото в Instagram.





Напомним, в сети говорили о расставании музыкантов. Связано это было с тем, что последний их снимок появился в сети 21 ноября 2019 года. В то же время новая публикация стала первой для девушки, на которой она появилась с Никитой (настоящее имя Alekseev).





На фото пара предстала перед аудиторией на синем фоне. Девушка положила локоть на плечо избранника и наполовину спряталась за ним. Пара внимательно смотрела на результат в экран смартфона.













Напомним, о романе Alekseev и Ульяны Синецкой стало известно после их совместного путешествия в Венецию в 2019 году. Летом того же года влюбленные заявили о себе, как пара, на церемонии награждения МУЗ-ТВ, а вскоре и на M1 Awards.



