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8 января 21, 11:15
Alekseev поделился новым фото с солисткой "ВИА Гры"
Alekseev
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Романтический снимок развеял домыслы поклонников о расставании.
Некоторые пары знаменитостей заставляют своих поклонников изрядно переживать за их отношения. Так сделали и певец Alekseev со своей избранницей, солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой. На фоне слухов о расторжении отношений, влюбленные решили впервые за долгое время поделиться совместным фото в Instagram.

Напомним, в сети говорили о расставании музыкантов. Связано это было с тем, что последний их снимок появился в сети 21 ноября 2019 года. В то же время новая публикация стала первой для девушки, на которой она появилась с Никитой (настоящее имя Alekseev).

На фото пара предстала перед аудиторией на синем фоне. Девушка положила локоть на плечо избранника и наполовину спряталась за ним. Пара внимательно смотрела на результат в экран смартфона. 



Напомним, о романе Alekseev и Ульяны Синецкой стало известно после их совместного путешествия в Венецию в 2019 году. Летом того же года влюбленные заявили о себе, как пара, на церемонии награждения МУЗ-ТВ, а вскоре и на M1 Awards.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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