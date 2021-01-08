12-летнюю Мэрилин Монро показали на редком фото

Архивное фото опубликовали на странице "Historicana.ru – исторические фотографии" в Facebook. "Еще пока Норма Джин Бейкер (Мэрилин Монро) в 12 лет. США. 1938 год", – говорится в подписи к снимку.





Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. За свою недолгую жизнь она успела стать культовой актрисой и секс-символом Америки.





Мировую известность она приобрела благодаря съемкам в фильмах "Ниагара", "Джентльмены предпочитают блондинок" и "Зуд седьмого года" в 50-х годах.





Из-за психологических проблем, тревоги и бессоницы, актриса на пике своей славы стала принимать наркосодержащие лекарства – барбитураты, амфетамины, а также алкоголь, однако это лишь усугубило ее состояние.





5 августа 1962 года домработница Мэрилин Монро нашла ее мертвой. Причиной смерти оказалась передозировка барбитуратов. Официально было объявлено, что 36-летняя актриса совершила самоубийство.











