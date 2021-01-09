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9 января 21, 16:33
Лия Ахеджакова попала в больницу с подозрением на COVID-19
Лия Ахеджакова
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Лия Ахеджакова экстренно госпитализирована с подозрением на коронавирус.

82-летняя российская актриса Лия Ахеджакова была экстренно госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирус.

Как сообщает "Экспресс-газета", звезду "Иронии судьбы" срочно доставили в одну из московских больниц после того, как ее состояние резко ухудшилось.

Отмечается, что Лия Ахеджакова последние дни чувствовала себя плохо, а утром 9 января ей стало намного хуже. Врачи считают, что Ахеджакова могла заразиться коронавирусом. Актрисе уже сделали ПЦР-тест и теперь ожидают результатов. Кроме того, у артистки подозревают обострение хронических заболеваний.

Сейчас Лия Меджидовна находиться в больничной палате. Добавим, что 82-летняя актриса входит в группу риска по заболеваемости коронавирусом.

Лия Ахеджакова родилась в Днепропетровске 9 июля 1938 года. Выросла в театральной семье в Майкопе - столице Республики Адыгея.

В 1962 году окончила ГИТИС им. А. В. Луначарского.



Наиболее известна по ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Москва слезам не верит", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и другие.



Была замужем за актером Валерием Носиком. Летом 2001 года зарегистрировала брак с фотографом Владимиром Персияновым. Детей у актрисы нет.
telegraf.com.ua
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