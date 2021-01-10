Дочь Заворотнюк прокомментировала состояние актрисы

Подписчики поинтересовались у 26-летней девушки о состоянии актрисы и извинились, если этот вопрос может как-то задеть Анну. Дочь Анастасии ответила в сториз-Инстаграма.





"Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", - написала Анна Заворотнюк.





Кроме этого, девушка также открыла завесу о ее отношениях с младшей сестричкой Милой, которая родилась у Анастасии в октябре 2018 года.





Анна написала, что она часто играет с малышкой, но родители против того, чтобы показывать ее общественности.





У российской актрисы еще есть сын Майкл (2000). Сейчас парень изучает право в МГИМО, но планирует стать актером.



























