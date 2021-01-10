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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 января 21, 15:02
Дочь Заворотнюк прокомментировала состояние актрисы
Заворотнюк
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Старшая дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая обычно не раскрывает детали болезни своей матери, впервые за долгое время ответила поклонникам.
Подписчики поинтересовались у 26-летней девушки о состоянии актрисы и извинились, если этот вопрос может как-то задеть Анну. Дочь Анастасии ответила в сториз-Инстаграма.

"Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", - написала Анна Заворотнюк.

Кроме этого, девушка также открыла завесу о ее отношениях с младшей сестричкой Милой, которая родилась у Анастасии в октябре 2018 года.

Анна написала, что она часто играет с малышкой, но родители против того, чтобы показывать ее общественности.

У российской актрисы еще есть сын Майкл (2000). Сейчас парень изучает право в МГИМО, но планирует стать актером.







Источник: https://telegraf.com.ua/
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