"У каждого есть свой крест": Екатерина Кухар

Новый выпуск программы "Экзамен" вышел на YouTube-канале Ефросининой.





В интервью Екатерина Кухар рассказала, почему решилась на публичное признание о потере своего первого ребенка в прямом эфире танцевального проекта.





"Это действительно физическая боль. Мой крест по жизни. У нас у каждого, я думаю, есть свой крест... Не знаю. Может быть, мне хотелось показать женщинам, которые проходят через это испытание, своим примером, что на этом не заканчивается и жизнь, и смысл, потому что у меня долгое время не было этого желания жить", - рассказала балерина.





Екатерина отметила, что этот ребенок был долгожданным: "Эта была девочка, восьмой месяц. Ты представляешь, когда ты уже долгое время чувствуешь, как ребенок в тебе живет, бьется..., ты знаешь где ножка, где ручка, какой биоритм, режим... Да, это тяжело. Наверное, в тот момент были эмоции. Я не ожидала, что будет такой сюжет".





Маша Ефросинина попросила Кухар обратиться ко всем женщинам, которые сейчас переживают такой период.





"Я бы сказала то, что счастье есть. Когда вы верите, когда в вас живет надежда и вы за ней идете, просите небеса вас услышать - вас обязательно услышат. Как написано: "Стучите и отворят вам". Поэтому, верьте, надейтесь. Все будет обязательно хорошо".





Напомним, что украинская прима-балерина замужем за артистом балета Александром Стояновым. Пара воспитывает сына Тимура и дочь Анастасию.



