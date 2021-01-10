Дочь Валерия Меладзе попала в больницу

О своем состоянии 18-летняя Арина рассказала в сториз-Инстаграма.





"Огромное спасибо всем за слова поддержки. Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте осторожны", - написала девушка.













Ранее Арина публиковала фотографии из больницы. На одном из снимков девушка лежит на кушетке, а сам кадр подписан: "Сломать шею в Рождество чееек".









При каких обстоятельствах дочь Меладзе травмировалась, до сих пор неизвестно.













Добавим, что Арина (2002) является младшей дочерью музыканта от первой жены Ирины Малухиной. В этом браке также появились дочери Инга (1991) и Софья (1999).





Сейчас Валерий Меладзе живет с бывшей участницей группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой. У супругов есть двое совместных детей: Константин (2004) и Лука (2014).



