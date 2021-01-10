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10 января 21, 15:14
Дочь Валерия Меладзе попала в больницу
Валерий Меладзе,имидж,клип,Музыка
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Дочь российского певца Валерия Меладзе, который выступил на мероприятии в Киеве в декабре 2020 года, с повреждением шеи попала в больницу на Рождество.
О своем состоянии 18-летняя Арина рассказала в сториз-Инстаграма.

"Огромное спасибо всем за слова поддержки. Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте осторожны", - написала девушка.



Ранее Арина публиковала фотографии из больницы. На одном из снимков девушка лежит на кушетке, а сам кадр подписан: "Сломать шею в Рождество чееек".


 
При каких обстоятельствах дочь Меладзе травмировалась, до сих пор неизвестно.



Добавим, что Арина (2002) является младшей дочерью музыканта от первой жены Ирины Малухиной. В этом браке также появились дочери Инга (1991) и Софья (1999).

Сейчас Валерий Меладзе живет с бывшей участницей группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой. У супругов есть двое совместных детей: Константин (2004) и Лука (2014).

Источник: https://telegraf.com.ua/
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