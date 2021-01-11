Адвокаты Джонни Деппа уличили Эмбер Херд во лжи

В начале ноября Джонни Депп проиграл в суде по делу о клевете таблоида The Sun, в одной из статей которого утверждалось, что Эмбер Херд постоянно подвергалась домашнему насилию со стороны Деппа. Вскоре после решения суда Депп, помимо прочего, понес репутационные потери – актера уволили со съемок третьей части фильма «Фантастические твари», а Netflix удалил со своей платформы все картины с его участием. Однако адвокаты знаменитости не теряют надежды в попытках восстановить доброе имя Джонни.





Представители Деппа уличили Херд во лжи, узнав, что она не перевела на благотворительные цели семь миллионов долларов, которые получила при разводе. Эту сумму актриса обязалась перевести на счета двух организаций: Американского союза защиты гражданских свобод и детской больницы Лос-Анджелеса. По словам адвокатов Деппа, с 2016 года Херд не выполнила свое обещание. Это дало возможность стороне актера предполагать, что девушка могла лгать и об остальных показаниях в суде.





Адвокаты Херд ответили на обвинения представителей Деппа, подтвердив тот факт, что актриса и правда еще не успела выполнить данное слово. Впрочем, сторона Эмбер уверена, что таким образом, адвокаты Джонни хотели отвлечь внимание общественности от проигрыша актера в суде.



