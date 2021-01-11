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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 января 21, 12:56
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают из Лондона
Кейт Миддлтон и принц Уильям
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Королевская чета решила жить в доме XVIII века.
Кейт Миддлтон и принц Уильям со своими тремя детьми решили покинуть шумный Лондон и переехать жить за город. Для постоянного места жительства семья выбрала старинный дом Анмер-Холл XVIII века, что находится в Норфолке. 

С начала пандемии королевская чета проживала в данном имении. Там они проводили встречи и видеоконференции. К слову, данный дом был подарен паре на свадьбу Елизаветой ІІ. 

По информации The Daily Express, в Анмер-Холл был сделан ремонт по случаю переезда Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который оценивается в 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Герцоги Кембриджские остановились на приглушенных пастельных оттенках и теперь поместье внутри украшают стены зеленого и бирюзового оттенков. К тому же поменяли крышу, кухню, а детишки теперь смогут играть в зимнем саду, который находится на территории.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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