Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают из Лондона

Кейт Миддлтон и принц Уильям со своими тремя детьми решили покинуть шумный Лондон и переехать жить за город. Для постоянного места жительства семья выбрала старинный дом Анмер-Холл XVIII века, что находится в Норфолке.





С начала пандемии королевская чета проживала в данном имении. Там они проводили встречи и видеоконференции. К слову, данный дом был подарен паре на свадьбу Елизаветой ІІ.





По информации The Daily Express, в Анмер-Холл был сделан ремонт по случаю переезда Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который оценивается в 1,5 миллиона фунтов стерлингов.





Герцоги Кембриджские остановились на приглушенных пастельных оттенках и теперь поместье внутри украшают стены зеленого и бирюзового оттенков. К тому же поменяли крышу, кухню, а детишки теперь смогут играть в зимнем саду, который находится на территории.











