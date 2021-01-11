Новая супруга Виктора Павлика ждет первенца

Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, поделившись снимками, где видно округлившийся животик.





Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь.

прокомментировала пост Екатерина Павлик





















Совсем недавно Виктор Павлик в интервью журналу "Отдохни" сообщал подробности личной жизни с новой женой. На вопрос, хочет ли он с Екатериной детей, артист ответил: “Да, минимум троих или четверых, или даже семерых. Как Бог пошлет”.





Сама же Екатерина Репяхова ранее собиралась завести троих детей от Виктора Павлика и даже выбрала им имена.





Напомним, что сын артиста Павел Павлик умер в августе 2020 года из-за онкологического заболевания, перед смертью юноша провел последние месяцы в хосписе. Из-за смерти сына певцу пришлось отменить свадьбу, которую пара планировала устроить 18 августа.



