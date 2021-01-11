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Шоу-бизнес
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11 января 21, 13:00
Новая супруга Виктора Павлика ждет первенца
Виктор Павлик
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Молодая жена Виктора Павлика, концертный директор Екатерина Павлик (Репяхова) призналась, что ждет первенца.
Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, поделившись снимками, где видно округлившийся животик. 

Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь.
прокомментировала пост Екатерина Павлик





Совсем недавно Виктор Павлик в интервью журналу "Отдохни" сообщал подробности личной жизни с новой женой.  На вопрос, хочет ли он с Екатериной детей, артист ответил: “Да, минимум троих или четверых, или даже семерых. Как Бог пошлет”. 

Сама же Екатерина Репяхова ранее собиралась завести троих детей от Виктора Павлика и даже выбрала им имена.

Напомним, что сын артиста Павел Павлик умер в августе 2020 года из-за онкологического заболевания, перед смертью юноша провел последние месяцы в хосписе. Из-за смерти сына певцу пришлось отменить свадьбу, которую пара планировала устроить 18 августа.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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