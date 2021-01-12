Украинская актриса Ольга Сумская попала в языковой скандал во время отдыха в Буковеле. Женщина опубликовала видео, в котором покривляла местный диалект и нарвалась на волну возмущения.





Об этом сообщает APnews со ссылкой на пост Сумской в ​​Instagram.





Так, актриса опубликовала видео из снежных треков. На нем она стоит на заснеженном склоне в горнолыжном костюме.





“Зара ми їдемо по трасі. Тойво, вправо або вліво повертайте сміливо”, – сказала Сумская.





В комментариях к публикации фоловеры звезды отметили, что актриса таким образом оскорбила гуцулов и их язык. Читатели писали, что таким "кривлянием" женщина унижает и издевается над языком, хотя "должна его популяризировать".





"Так открыто простых украинцев еще не унижали", "не очень хорошо выглядит, когда такие как вы приезжают и кривляють наш язык" - писали люди в комментариях к видео.





Других же возмутило то, что во время локдауна она может позволить себе отдых на горнолыжных курортах.











