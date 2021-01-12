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12 января 21, 13:06
Актриса Ольга Сумская попала в языковой скандал
Ольга Сумская
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Люди отметили, что "так открыто простых украинцев еще не унижали".
Украинская актриса Ольга Сумская попала в языковой скандал во время отдыха в Буковеле. Женщина опубликовала видео, в котором покривляла местный диалект и нарвалась на волну возмущения.

Об этом сообщает APnews со ссылкой на пост Сумской в ​​Instagram.

Так, актриса опубликовала видео из снежных треков. На нем она стоит на заснеженном склоне в горнолыжном костюме.

“Зара ми їдемо по трасі. Тойво, вправо або вліво повертайте сміливо”, – сказала Сумская.

В комментариях к публикации фоловеры звезды отметили, что актриса таким образом оскорбила гуцулов и их язык. Читатели писали, что таким "кривлянием" женщина унижает и издевается над языком, хотя "должна его популяризировать".

"Так открыто простых украинцев еще не унижали", "не очень хорошо выглядит, когда такие как вы приезжают и кривляють наш язык" - писали люди в комментариях к видео.

Других же возмутило то, что во время локдауна она может позволить себе отдых на горнолыжных курортах.



Источник: https://apnews.com.ua/
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