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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 января 21, 13:11
Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью 2020
Кара Делевинь
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Издание The Sun подвело итоги 2020 года и назвало имена самых высокооплачиваемых моделей года из Великобритании.
На первой строчке рейтинга второй год подряд оказалась 28-летняя Кара Делевинь. Состояние модели, которое ранее оценивалось в более чем 30 миллионов фунтов стерлингов, за 2020 год выросло еще на 15,7 миллиона фунтов. И это несмотря на пандемию коронавируса и локдаун. Тем не менее это намного меньше суммы, которую Кара заработала в 2018 году, — тогда ее доход составил 21,6 миллиона фунтов.

Кроме сотрудничества с такими популярными брендами, как Burberry, DKNY, Jimmy Choo, Rimmel и Volkswagen, модельной карьеры и ролей в кинематографе, Делевинь также выпустила книгу и записала несколько альбомов.

Следом за Карой, на втором месте рейтинга расположилась 46-летняя Кейт Мосс. Ее состояние выросло на 9 миллионов. Далее 33-летняя Рози Хантингтон-Уайтли и 50-летняя Наоми Кэмпбел. Пятерку самых успешных в финансовом плане знаменитостей закрыла 30-летняя Журдан Данн.

Источник: https://lemonade.style/
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