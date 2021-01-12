Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.06
USD
28.04
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 января 21, 13:23
Жена Виктора Павлика обращается к супругу на "вы"
Екатерина Репяхова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Молодая жена Виктора Павлика поделилась деталями отношений с супругом.
26-летняя Екатерина Репяхова рассказала об этом в своем микроблоге в Инстаграм. 

Молодая супруга Виктора Павлика охотно делится подробностями личной жизни, и отвечает на самые разнообразные вопросы подписчиков.

Девушку спросили, почему она обращается к супругу на вы.

«Потому что мне нравится называть его Виктор Франкович при третьих лицах. Это наша фишка. На вы не всегда, на ты часто в сторис говорю. Дома называю его малыш, любовь», - ответила Катерина.

Также Репяхова рассказала, что разница в возрасте у них с Павликом 28,5 лет.

При беременная супруга 55-летнего артиста отметила, что это ее совершенно не смущает, и она уверенна, что у ее ребенка будет любящий и заботливый отец.

54-летний певец Виктор Павлик и его 25-летняя концертный директор Екатерина Репяхова поженилась 29 мая 2020 года.

У артиста уже было два сына и дочь от предыдущих браков. В августе 2020 года 21-летний сын артиста Павел умер от рака, несмотря на все усилия спасти жизнь парня не удалось.

Источник: https://sport.politeka.net/
Ещё по теме:
Умер сын Виктора Павлика. ВИДЕО
Дан Балан рассказал продолжает ли отношения с Кароль
Мельник и Ризатдинова рассказали о своих отношениях
Мэттью Перри впервые показал в соцсети свою невесту (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
MONATIK поздравил младшего сына с днем рождения
noimageКара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью 2020
noimageАктриса Ольга Сумская попала в языковой скандал
Лента новостей