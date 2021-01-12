Жена Виктора Павлика обращается к супругу на "вы"

26-летняя Екатерина Репяхова рассказала об этом в своем микроблоге в Инстаграм.





Молодая супруга Виктора Павлика охотно делится подробностями личной жизни, и отвечает на самые разнообразные вопросы подписчиков.





Девушку спросили, почему она обращается к супругу на вы.





«Потому что мне нравится называть его Виктор Франкович при третьих лицах. Это наша фишка. На вы не всегда, на ты часто в сторис говорю. Дома называю его малыш, любовь», - ответила Катерина.





Также Репяхова рассказала, что разница в возрасте у них с Павликом 28,5 лет.





При беременная супруга 55-летнего артиста отметила, что это ее совершенно не смущает, и она уверенна, что у ее ребенка будет любящий и заботливый отец.





54-летний певец Виктор Павлик и его 25-летняя концертный директор Екатерина Репяхова поженилась 29 мая 2020 года.





У артиста уже было два сына и дочь от предыдущих браков. В августе 2020 года 21-летний сын артиста Павел умер от рака, несмотря на все усилия спасти жизнь парня не удалось.



