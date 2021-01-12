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12 января 21, 13:34
MONATIK поздравил младшего сына с днем рождения
MONATIK
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Ровно четыре года назад мультиартист во второй раз стал отцом.
Несмотря на то что MONATIK предпочитает держать подробности личной жизни в секрете, его страница в Instagram всегда открыта для искренних поздравлений, посвященным близким. Так, ранее артист опубликовал трогательные слова для своего первенца Даниила, а теперь посвятил публикацию младшему сыну Платону. Во вторник, 12 января, малышу исполняется четыре года и по этому случаю звездный отец написал для него праздничный пост.

В честь дня рождения сына, певец показал поклонникам редкое фото с именинником. На снимке отец и сын чувственно позируют нос к носу. Платон еще совсем маленький, а Дмитрий в полной мере наслаждается отцовством.



В заметке к публикации звезда вспомнил день, когда его второй ребенок появился на свет. По словам Монатика, он очень хотел быть рядом с малышом в этот момент, поэтому так и случилось.

Было жаркое время, я постоянно находился в дорогах, гастролях и отчетливо помню, как молил небеса, чтобы Ты дождался и появился именно в день, когда мы все будем находиться в Киеве, и была возможность Тебя достойно встретить! Ты услышал! И я уже тогда подумал: "...какой пунктуальный и ответственный человек..."
поделился Дмитрий.

Немного фанатам артиста удалось узнать об особенностях характера Платона, о которых он также написал в поздравлении.

В этот день, четыре года назад, судьба нам подарила Тебя! Весёлого, непредсказуемого, идейного, артистичного, прекрасного брата, потрясающего сына и, уже отчетливо понятно... с железным характером мужчину :) Как же мы тебя любим, наш Платон! Расти счастливым и продолжай быть достойным во всех смыслах. С днём рождения, наш младшенький!
написал он.



В конце поздравительной публикации Монатик обратился к своей супруге Ирине, которая подарила ему двоих сыновей. Он поблагодарил возлюбленную за "каждый день за эти чудеса", трогательно признавшись в любви.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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