Брюса Уиллиса без маски выгнали из аптеки

Как сообщает издание Page Six, актера с позором изгнали из аптеки, когда он ворвался в нее без маски и нарушая правила безопасности.





Звезда Крепкого орешка, которого сфотографировали в магазине без маски, ушел, не сделав покупки под давлением других покупателей.





В Сети уже обыграли выходку актера, вспомним название фильма (Die Hard) Крепкий орешек, мол Брюс Уиллис всегда любил «умереть тяжело».





Представитель Уиллиса не ответил на запрос Рage Six о комментарии.













Во время карантина Брюс Уиллис находился дома с бывшей женой Деми Мур и их взрослыми детьми, Скаут, Румер и Таллулой, в семейном доме в Айдахо.





США лидирует по количеству больных и умерших от коронавируса. в Лос-Анджелесе уже 12 тысяч человек умерли от коронавируса.



