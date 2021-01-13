Брюса Уиллиса без маски выгнали из аптеки

Как сообщает издание Page Six, актера с позором изгнали из аптеки, когда он ворвался в нее без маски и нарушая правила безопасности.
Звезда Крепкого орешка, которого сфотографировали в магазине без маски, ушел, не сделав покупки под давлением других покупателей.
В Сети уже обыграли выходку актера, вспомним название фильма (Die Hard) Крепкий орешек, мол Брюс Уиллис всегда любил «умереть тяжело».
Представитель Уиллиса не ответил на запрос Рage Six о комментарии.
Во время карантина Брюс Уиллис находился дома с бывшей женой Деми Мур и их взрослыми детьми, Скаут, Румер и Таллулой, в семейном доме в Айдахо.
США лидирует по количеству больных и умерших от коронавируса. в Лос-Анджелесе уже 12 тысяч человек умерли от коронавируса.