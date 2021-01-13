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13 января 21, 14:34
Эмма Робертс показала первое фото новорожденного сына
Эмма Робертс
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29-летняя американская актриса, певица и фотомодель Эмма Робертс показала первое фото новорожденного сына и раскрыла его имя.
Снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В частности, малыша Эмма и актер Гаррет Хедлунд решили назвать Родс Роберт Хедлунд.

“Спасибо 2020 году, что хоть что-то сделал правильно. Наш лучик света – Родс Роберт Хедлунд”, – прокомментировала снимок актриса.



Отметим, что малыш появился на свет в воскресенье, 27 декабря, в Лос-Анджелесе. Ранее актриса признавалась, что беременность стала для нее настоящим сюрпризом. Долгое время она боролась с бесплодием и даже замораживала яйцеклетки.

Робертс и Хедлунд встречаются с марта 2019 года. А о беременности актрисы стало известно в августе.

Источник: https://bykvu.com/
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