Эмма Робертс показала первое фото новорожденного сына

Снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
В частности, малыша Эмма и актер Гаррет Хедлунд решили назвать Родс Роберт Хедлунд.
“Спасибо 2020 году, что хоть что-то сделал правильно. Наш лучик света – Родс Роберт Хедлунд”, – прокомментировала снимок актриса.
Отметим, что малыш появился на свет в воскресенье, 27 декабря, в Лос-Анджелесе. Ранее актриса признавалась, что беременность стала для нее настоящим сюрпризом. Долгое время она боролась с бесплодием и даже замораживала яйцеклетки.
Робертс и Хедлунд встречаются с марта 2019 года. А о беременности актрисы стало известно в августе.