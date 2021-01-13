Эмма Робертс показала первое фото новорожденного сына

Снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.





В частности, малыша Эмма и актер Гаррет Хедлунд решили назвать Родс Роберт Хедлунд.





“Спасибо 2020 году, что хоть что-то сделал правильно. Наш лучик света – Родс Роберт Хедлунд”, – прокомментировала снимок актриса.













Отметим, что малыш появился на свет в воскресенье, 27 декабря, в Лос-Анджелесе. Ранее актриса признавалась, что беременность стала для нее настоящим сюрпризом. Долгое время она боролась с бесплодием и даже замораживала яйцеклетки.





Робертс и Хедлунд встречаются с марта 2019 года. А о беременности актрисы стало известно в августе.



