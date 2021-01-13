Анна Седокова больше не будет делиться личным в Instagram

Популярная певица Анна Седокова сообщила о своем решении больше не делиться личным в социальных сетях. Такой поступок звезды связан с последними событиями, в свете которых хейтеры расстроили ее старшую дочь, 16-летнюю Алину Белькевич.





Незадолго до этого на своей странице в Instagram артистка сделала пост о воспитании детей, своих подходах к общению с ними и взаимоуважении в семье. Однако не все пользователи сети разделили точку ее зрения, оставив гневные или же не разделяющие комментарии. После этого Анна приняла решение больше не посвящать фолловеров в подробности своей личной жизни, оставив это для близких, за рамками социальной сети.





В последней публикации звезда призналась, что в силу профессии и раннего старта карьеры она привыкла к обсуждениям вокруг своей личности, поскольку получила известность 20 лет назад. И если к негативу в свою сторону она привыкла, то разделять подобное поведение в адрес детей — не намерена.





Вчера, находясь за тысячи км, я увидела своего расстроенного ребёнка в сториз. Которая искренне не понимала, почему ее в 16 лет, обсуждают взрослые тёти и дяди и насмехаются из за смерти ее отца,

отметила знаменитость.













Анна Седокова с мужем и дочерью Алиной







Отметим, что старшую дочь Алину певица воспитывала с футболистом Валентином Белькевичем, который скончался в возрасте 41 года в 2014 году.





Есть ли в этом моя вина? Большая часть безусловно. Решив недавно высказаться на тему воспитания детей, поделившись опытом в надежде, что он может пригодиться и сделать кого то счастливее, эта надежда больно ударила моего собственного ребёнка. И так больше не будет. Я люблю Инстаграм. Но не позволю ему разрушать мою жизнь. Та открытая Аня будет постепенно оставаться в прошлом. Я работаю над этим. Мои дети и мой муж будут улыбаться с красивых профессиональных фото,

подчеркнула Анна Седокова.













К слову, артистка отключила возможность комментировать публикацию, в котором оставила данное заявление. Она отметила, что никуда не исчезает, а просто начинает меняться.



