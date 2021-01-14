Ольга Полякова ответила украинцам на упреки в роскоши

36-летняя артистка в последнее время активно делится в Инстаграм кадрами своего отдыха на Мальдивах.





Загорелая и разнеженная Полякова с радостью демонстрирует аппетитные формы в различных бикини и дразнит публику тропическим блаженством.





Так, в одном из последних постов певица покрутилась перед камерой в кофейном купальнике и белом коротеньком халатике. Ненакрашенная и расслабленная красотка вскружила голову райским пейзажем.





На следующий день, уже осмелев и скинув халатик, Полякова хвастнула в "сториз" поджарой фигуркой, показав свое, лоснящееся на солнце, тело с близкого ракурса.





Конечно, большинство пользователей порадовались за Олю. Но некоторых ее отпуск в "стиле баунти" откровенно возмутил. Певица, как известно, часто высказывалась по поводу карантинных ограничений, особенно жалуясь на нехватку денег. По ее словам, артисты потеряли огромные доходы, и государство теперь должно компенсировать.





Пользователи напомнили Ольге об этом в комментариях, на что артистка сорвалась: "Если бы вы были внимательнее, но не на что надеяться. Я еще раз по буквам: "10 артистам первого эшелона не страшно! Что делать десяткам тысяч простых музыкантов?" Так понятно? Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди".





"А столько воплей было, и денег нет и жить не на что. Зато теперь на Мальдивах"; "Оля може мені скинеш на картку і я так відпочину?"; "Эта та что пикетировала под Кабмином, плакала что денег нет, а теперь на Мальдивах