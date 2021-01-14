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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 января 21, 12:56
Ольга Полякова ответила украинцам на упреки в роскоши
Ольга Полякова
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Певица Оля Полякова ответила хейтерам, обвинившим ее в лицемерии.
36-летняя артистка в последнее время активно делится в Инстаграм кадрами своего отдыха на Мальдивах.

Загорелая и разнеженная Полякова с радостью демонстрирует аппетитные формы в различных бикини и дразнит публику тропическим блаженством.

Так, в одном из последних постов певица покрутилась перед камерой в кофейном купальнике и белом коротеньком халатике. Ненакрашенная и расслабленная красотка вскружила голову райским пейзажем.

На следующий день, уже осмелев и скинув халатик, Полякова хвастнула в "сториз" поджарой фигуркой, показав свое, лоснящееся на солнце, тело с близкого ракурса.

Конечно, большинство пользователей порадовались за Олю. Но некоторых ее отпуск в "стиле баунти" откровенно возмутил. Певица, как известно, часто высказывалась по поводу карантинных ограничений, особенно жалуясь на нехватку денег. По ее словам, артисты потеряли огромные доходы, и государство теперь должно компенсировать.

Пользователи напомнили Ольге об этом в комментариях, на что артистка сорвалась: "Если бы вы были внимательнее, но не на что надеяться. Я еще раз по буквам: "10 артистам первого эшелона не страшно! Что делать десяткам тысяч простых музыкантов?" Так понятно? Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди".

"А столько воплей было, и денег нет и жить не на что. Зато теперь на Мальдивах"; "Оля може мені скинеш на картку і я так відпочину?"; "Эта та что пикетировала под Кабмином, плакала что денег нет, а теперь на Мальдивах
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