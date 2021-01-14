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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 января 21, 13:02
Победитель "Холостячки" Эллерт сделал пикантное признание
Ксения Мишина
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Александр Эллерт также рассказал, когда в его отношениях с Ксенией случился "переломный момент".
Несмотря на то, что романтическое реалити-шоу "Холостячка" подошло к концу и актриса Ксения Мишина отдала предпочтение сценаристу Александру Эллерту, разговоры и обсуждения вокруг шоу продолжаются. 

Все больше поклонников проекта интересуются, был ли секс у главной героини шоу и его победителя во время "Холостячки"? Этими подробностями мужчина поделился в своем интервью для программы "Зе Интервьюер". 

В частности больше всего пользователей интересовал вопрос, была ли интимная близость между Ксенией Мишиной и Александром Эллертом во время свидания в пустыне и совместной ночевки в палатке. На этот вопрос победитель ответил кратко.  

"Секса в палатке не было, и в рамках проекта — не было", — признался Эллерт.  

Сценарист также добавил, что именно в тот вечер в его отношениях с Ксенией Мишиной случился "переломный момент", а также состоялся разговор, который на многое повлиял.  

Напомним, что ранее Александр Эллерт рассказал, почему все еще не познакомил с родителями свою возлюбленную. По словам сценариста, Ксения до сих пор не знакома с его родителями, по той причине, что они на данный момент находятся на Донбассе. Комик поделился, что ему уже неоднократно говорили о том, что есть и другие способы знакомства: например, с помощью Zoom или Skype. Но он ответил, что такие варианты ему категорически не подходят. 

Источник: https://stars.comments.ua/
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