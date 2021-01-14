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14 января 21, 13:06
Арнольд Шварценеггер сравнил Дональда Трампа с нацистом
Арнольд Шварценеггер сравнил Дональда Трампа с нацистом
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Бывший губернатор Калифорнии сравнил бывшего президента США с нацистом.
Арнольд Шварценеггер опубликовал очень эмоциональное видео в своем аккаунте в Twitter, где назвал Дональда Трампа «самым худшим президентом США» и осудил «бесхребетность» коллег-республиканцев. В начале своего обращения он впервые публично рассказал подписчикам о своем трудном детстве. Актера воспитывал отец-абьюзер, который часто пил и поднимал руку на сына и жену. Пьянство отца, по мнению железного Арни, было вызвано чувством вины и тяжелыми воспоминаниями, связанными с событиями Второй мировой войны.

Актер сравнил недавнюю осаду и разгром Капитолия с событиями 1938 года, когда нацисты стали громить дома мирных еврейских семей. «Толпа не просто разбила окна Капитолия, они разрушили идеи, которые мы воспринимали как должное. Они не просто выломали двери здания, в котором размещалась американская демократия, они растоптали сами принципы, на которых была основана наша страна», — заявил Шварценеггер.

Арнольд считает, что президент Трамп пытался совершить переворот, агитируя людей при помощи лжи и пытаясь отменить результаты честных выборов, как когда-то нацисты обманули его отца и многих других. «Моего отца и его соседей тоже ввели в заблуждение с помощью лжи, и я знаю, куда приводит такая ложь. Президент Трамп провалился как лидер. Он запомнится как худший президент в истории», — эмоционально отметил актер.

Источник: https://newsyou.info/
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