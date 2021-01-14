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14 января 21, 13:23
Светлана Тарабарова показала ремонт в детской комнате
Светлана Тарабарова
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Певица воспитывает двоих малышей — сына Ивана и дочь Марию.
Светлана Тарабарова не просто популярная певица, а и мама двоих чудесных деток — 2-летнего сына Ивана и 4-месячной дочери Марии. Недавно артистка с семьей переехала в собственный дом, о котором мечтала долгое время. Теперь в жизни всех членов семьи настал период ремонта. Коснулся он и детской спальни. На своей странице в Instagram звезда решила продемонстрировать поклонникам, как выглядит комната.

Солнечно и сказочно — именно так можно охарактеризовать дизайнерское решение в детской. Родители позаботились о том, чтобы комната не была серой и скучной, поэтому обратились за помощью к художнице. Она в свою очередь изобразила на стенах лес, горы, солнце и небо. Ремонт выполнен в светлых пастельных тонах, вероятно, для того, чтобы глаза малышей не отвлекали яркие цвета. 

У той день ми були на зйомках цілий день всією родиною і для нас фінальний розпис був сюрпризом — не передати емоцій і краси, яку створила Женя. Стіна немов оживає і переносить тебе у казкові гори,
прокомментировала Светлана Тарабарова.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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