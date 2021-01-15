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15 января 21, 13:14
Дженнифер Лопес стала героиней американского Elle
Дженнифер Лопес
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Дженнифер Лопес стала героиней февральского номера американского Elle.
Джей Ло — 51. И дело даже не в том, что Лопес «хорошо выглядит для своего возраста» — она выглядит даже лучше, чем когда ей было двадцать или тридцать, когда она впервые вышла на сцену и стала частью первой волны латинской поп-музыки. Сейчас она выглядит даже лучше, чем когда она насоздавала знаменитое платье Versace с jungle принтом. Эрик Шмидт, руководитель Google на тот момент, вспоминает, что jungle print dress Дженнифер Лопес тогда стало самым популярным запросом за всю историю существования поисковика.

В этот раз на снимках для Ellе Дженнифер появилась в разных нарядах – от алого боди с соблазнительными вырезами до полупрозрачного светло-голубого наряда с перчатками от Fendi.



Певица также показала модный лук от Dolce&Gabbana: шорты с высокой талией и полу расстегнутую рубашку.



В интервью с глянцем певица рассказала о запуске своей линии косметики. Несмотря на пандемию, прошедший год оказался продуктивным для звезды и она сделала первый шаг к завоеванию бьюти-сферы.



Также Лопес рассказала недавно выпущенных песнях с 27-летним колумбийским певцом Малума, «Pa ‘Ti» и «Lonely» и о главном своем проекте: романтической комедией под названием Marry Me, в которой она также была со-продюсером.



Источник: https://likein.ua/
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