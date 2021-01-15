Мерьем Узерли показала лицо новорожденной дочери

В своей Instagram-Stories звезда "Великолепного века" опубликовала кадр, на котором ее малышка позировала, лежа в кресле.





На фото можно четко разглядеть лицо крохи. Девочка в забавной шапке со звездочками спала, бережно покрыта белым одеялом. Мерьем отметила на снимке имя дочери — Лили Кои и призналась, что фото было сделано ее сестрой — певицей Джанан Узерли, которая уже успела познакомиться с племянницей.





Поклонники были в восторге от снимке, под которым продолжили ее поздравлять с рождением девочки.











