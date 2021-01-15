Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.02
USD
28.05
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 января 21, 13:24
Мерьем Узерли показала лицо новорожденной дочери
Мерьем Узерли
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Турецко-немецкая актриса Узерли, которая меньше недели назад второй раз стала мамой, показала лицо своей дочери.
В своей Instagram-Stories звезда "Великолепного века" опубликовала кадр, на котором ее малышка позировала, лежа в кресле.

На фото можно четко разглядеть лицо крохи. Девочка в забавной шапке со звездочками спала, бережно покрыта белым одеялом. Мерьем отметила на снимке имя дочери — Лили Кои и призналась, что фото было сделано ее сестрой — певицей Джанан Узерли, которая уже успела познакомиться с племянницей.

Поклонники были в восторге от снимке, под которым продолжили ее поздравлять с рождением девочки.



Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Алла Пугачева показала подросшую дочь Лизу (ФОТО)
Светлана Лобода поделилась редкими фото с младшей дочерью
Дочь Пола Уокера показала редкое фото с отцом
Светлана Тарабарова рассказала о маленькой дочке
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Alyosha очаровала сеть фото с детьми и мужем
noimageОльга Фреймут поделилась фото с отдыха на Мальдивах
noimageДженнифер Лопес стала героиней американского Elle
Лента новостей