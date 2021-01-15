Alyosha очаровала сеть фото с детьми и мужем

Звездные супруги Alyosha и Тарас Тополя решили не засиживаться в холодном Киеве и отправились с детьми в отпуск. В августе прошлого года певица в третий раз стала мамой, поэтому как никто мечтала о долгожданном отпуске. Сейчас они в большой компании наслаждаются теплом, солнцем и морем.





На своей странице в Instagram артистка показала жизнерадостное семейное фото. Alyosha с супругом, двумя сыновьями и маленькой дочерью позировали на пляже. Все члены семьи были искренне рады и улыбались на камеру.





Звездная мама выбрала для прогулки майку, легкий шарф и соломенную шляпу. Певица предстала перед поклонниками без макияжа, обнимая сына. Тарас Тополя стоял сзади супруги с дочерью Марией на руках.





Все, що потрібно для ідеального відпочинку,

прокомментировала фото знаменитость.











