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15 января 21, 13:40
Alyosha очаровала сеть фото с детьми и мужем
Alyosha
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Звезды отправились в отпуск в теплые края с тремя детьми.
Звездные супруги Alyosha и Тарас Тополя решили не засиживаться в холодном Киеве и отправились с детьми в отпуск. В августе прошлого года певица в третий раз стала мамой, поэтому как никто мечтала о долгожданном отпуске. Сейчас они в большой компании наслаждаются теплом, солнцем и морем. 

На своей странице в Instagram артистка показала жизнерадостное семейное фото. Alyosha с супругом, двумя сыновьями и маленькой дочерью позировали на пляже. Все члены семьи были искренне рады и улыбались на камеру.

Звездная мама выбрала для прогулки майку, легкий шарф и соломенную шляпу. Певица предстала перед поклонниками без макияжа, обнимая сына. Тарас Тополя стоял сзади супруги с дочерью Марией на руках.

Все, що потрібно для ідеального відпочинку,
прокомментировала фото знаменитость.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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