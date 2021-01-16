Жених "Холостячки" Эллерт появится в новом шоу

Так, на опубликованном видео юморист показал необычную черную толстовку с надписью "Не разговаривайте со мной", а также сообщил, что уже в субботу вечером состоится премьера нового шоу под названием "Маска".





"Да, вы со мной можете не говорить, а я с вами пообщаюсь на тему телевидения. Я стал замечать, что после проекта "Холостячка" я стал чаще смотреть телевизор. Не знаю, возможно это старость, а может тот факт, что на украинском телевидении стали появляться крутые мощные проекты. Один из них завтра в субботу, в 21:00 и каждую субботу на трк "Украина" шоу-детектив "Маска". Это шоу круто прошло в 29 странах. И вот, наконец-то, оно появится у нас на украинском телевидении. Поэтому завтра в 21:00 можете со мной включать. В этих пайках снимали это шоу и участникам нельзя было разговаривать и они были в маске", - заявил Эллерт.



