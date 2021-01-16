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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 января 21, 13:43
Оля Цибульская рассказала про увлечения 6-летнего сына
Оля Цибульская
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Дети — великие творцы и выдумщики.
Более того, они воспринимают окружающий мир не так, как взрослые, поэтому часто поражают своими идеями. Во время съемок Improv Live Show (Новый канал) певица Оля Цибульская рассказала, какие необычные конструкции строит ее шестилетний сын Нестор.

Игрушки его не интересуют, — рассказывает певица. — Поэтому недавно мы купили много коробок. А все для того, чтобы он построил дома ракету. Представляете, она была такая огромная, что всем приходилось ее обходить. Неделю я осторожно это делала, а затем предложила Нестору вынести ракету.



Оля признается, что ответ сына ее просто ошеломил.

Сказал, если не увидит папа, то это будет стратегическая ошибка в жизни. Я не ожидала из уст маленького сына услышать формулировку "стратегическая ошибка". А вот недавно он еще выдал: "Давай будем нападать, как когда-то на Рим нападали",
говорит певица.



В общем, у Оли растет не только маленький музыкант, у которого в арсенале есть множество музыкальных инструментов, но и изобретатель!

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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