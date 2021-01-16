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16 января 21, 13:47
Умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский
Борис Грачевский
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Советский и российский кинорежиссер ушел из жизни в 71 год.
Умер известный советский и российский кинорежиссер, художественный руководитель юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский. Он ушел из жизни на 72-м году. 

Знаменитость скончался 14 января. Подтвердила это его супруга Екатерина Белоцерковская опубликовав Instagram-stories.

Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу… Я хочу быть с тобой… Почему? За что?
написала Екатерина.



Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. С конца декабря Борис Грачевский боролся с заболеванием. Изначально он проходил лечение дома, однако после его госпитализировать в реанимацию. 14 января медики были вынуждены ввести его в медикаментозную кому.

Отметим, что огромную популярность кинорежиссер получил благодаря созданию юмористического киножурнала "Ералаш". Он дал многим актерам путевку в киноиндустрию.

Кинорежиссер был трижды женат. У него осталось четверо детей и внук.



Биография Бориса Грачевского

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве в семье культработника и библиотекаря. С 6 лет стартовала его карьера. Именно в этом возрасте он вышел с отцом на сцену, с 10 лет начал ставить постановки, а в 11 сделал новогодний утреник.

Изначально, на кинорежиссера мужчина не учился и получил образование в 1968 году в Калининградском механическом техникуме по специальности токарь. Позже на заочном отделении он окончил отделение факультета "Организация кинопроизводства" при Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова.

В 1974 году Борис со своим товарищем, драматургом Александром Хмеликом создал легендарный киножурнал "Ералаш". 45 лет творение звезд веселило зрителей с экранов. Вышло более 1 200 сюжетов, участие в которых в свое время приняли Вячеслав Тихонов, Дмитрий Нагиев, Анастасия Сиваева, Александр Головин, певица Глюкоза, Юлия Волкова и многие другие.

В 2009 году Грачевский снял свой первый полнометражный художественный фильм "Крыша", в котором с Ириной Бурденковой выступил автором сценария. Позже стал продюсером, сценаристом и режиссером фильма "Между нот или Тантрическая симфония".

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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